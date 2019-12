‘Zeist was een kille, deurendichte, koude bedoening’

Keuken Kampioen Divisie Cambuur klopt Dordt en loopt uit, Volendam kan periodeti­tel ruiken

6 december Koploper Cambuur had in achttiende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie geen kind aan FC Dordrecht (2-4). Er was meer goed nieuws voor de ploeg uit Leeuwarden: concurrent De Graafschap liet de zege glippen in Den Bosch. FC Volendam won wél en is één overwinning verwijderd van de periodetitel.