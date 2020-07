Zeljko Petrovic kreeg dreigbrieven bij start eerste Feyenoord-periode

Petrovic (54) onthult dat nu hij begin volgende week zijn handtekening zet onder een eenjarig contract in Rotterdam-Zuid, waar hij Dick Advocaat gaat assisteren. ,,De gebeurtenissen van toen spelen geen rol meer. Ik ben geen moment bang geweest. De fans mogen roepen wat ze willen.”

Petrovic denkt dat een aantal fans destijds liever had gezien dat een van de iconen van Feyenoord assistent geworden was van Gullit. ,,Je hebt er altijd gekke mensen bij. Door mijn persoonlijkheid sloeg de stemming snel om. Ik sprak gewoon met iedereen. Met de fans bouwde ik een heel goede band op.”

Hij vindt met terugwerkende kracht dat hij het met Gullit in zijn eerste periode bij Feyenoord goed heeft gedaan. ,,Die zorgde ervoor dat Salomon Kalou bij Feyenoord bleef. Alleen daarom al moeten ze blij zijn met hem. Er was weinig budget. Het is zwaar onterecht dat Gullit daar de rekening voor moest betalen.”