Zet Ajax prima uitreeks in CL voort of is Klopp opnieuw spelbreker?

• In de heenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena had Ajax kansen genoeg om Liverpool te verslaan. Toch verloren de Amsterdammers met 0-1 van de mannen van Klopp door een ongelukkige eigen goal van Nicolás Tagliofico. De Argentijn tikte een mislukt schot van Sadio Mané achter de kansloze André Onana. Ajax heeft het altijd lastig tegen teams van Klopp. Het verloor alle drie de wedstrijden die het speelde tegen de Duitser. Als coach van Borussia Dortmund won hij twee keer (1-0 en 1-4) van Ajax.

• Ajax heeft zich na de winst op FC Midtjylland vorige week (3-1) verzekerd van Europees voetbal na de winterstop. Als de Amsterdammers volgende week winnen van Atalanta overwinteren ze zelfs in de Champions League. Ook als Liverpool vanavond te sterk blijkt. Liverpool heeft vanavond aan een gelijkspel genoeg voor het bereiken van de laatste 16 van de Champions League.

• Ajax is al elf uitwedstrijden ongeslagen in de Champions League (W7-D4-L0). Sinds een 3-1 nederlaag in de groepsfase tegen Paris Saint-Germain op 25 november 2014 werd er in het belangrijkste Europese toernooi niet meer verloren op vreemde bodem. Slechts drie clubs bleven langer ongeslagen in uitwedstrijden: Manchester United (16 keer tussen 2007-2010), FC Bayern München (15 keer van 2017-heden) Ajax (14 keer van 1994-1997).

• Ajax scoorde in elk van zijn laatste veertien Champions League-uitwedstrijden, sinds een 0-0 gelijkspel in de groepsfase bij AC Milan op 11 december 2013. Er zijn slechts twee clubs die dit beter deden: Real Madrid (22 keer van 2010-2014) Paris Saint-Germain (18 keer van 2016-heden). Real Madrids record van 22 wedstrijden kwam tot een einde met een 2-0 nederlaag bij Borussia Dortmund van Jürgen Klopp (8 april 2014).

Volledig scherm In het laatste duel dat Ajax speelde in Engeland, ging het gruwelijk mis: Een 1-4 voorsprong werd verspeeld na twee rode kaarten voor Daley Blind en Joël Veltman. © EPA

• Tegen Engelse clubs doet de koploper van de eredivisie het niet heel goed. Ajax won slechts twee van de laatste elf wedstrijden (W2-D5-L4). Manchester City werd in de groepsfase van het seizoen 2012/13 met 3-1 verslagen, in de eerste halve finale van in 2018/19 werd er met 0-1 gewonnen van Tottenham Hotspur. De meest recente wedstrijd op Engelse bodem was de 4-4 bij Chelsea, waar Ajax na twee rode kaarten een 4-1 voorsprong verspeelde.

• Atalanta heeft Ajax laten zien hoe je moet winnen op Anfield. De concurrent won vorige week met 0-2 van de Reds, dat al zes jaar niet had verloren in eigen huis sinds de 0-3 tegen Real Madrid op 22 oktober 2014. De laatste keer dat Liverpool twee opeenvolgende Champions League-thuiswedstrijden verloor, was in het seizoen 2009/10. In de groepsfase wonnen Olympique Lyonnais en Fiorentina allebei met 1-2.

• Voorafgaand aan deze campagne waren de enige Europese wedstrijden tussen Liverpool en Ajax in de tweede ronde van de Europacup 1 van 1966/67. Ajax ging door met een 7-3 over twee wedstrijden. In het Olympisch stadion in Amsterdam werd Liverpool met 5-1 verslagen, de grootste nederlaag ooit van de club in Europees verband. Op Anfield werd het 2-2, nadat de Reds tweemaal terugkwamen na treffers van Johan Cruijff. Sinds het verloren duel in Amsterdam is Liverpool ongeslagen in alle veertien Europese wedstrijden tegen Nederlandse teams (W9-D5-L0).

• Liverpool won alle drie de thuiswedstrijden in de Champions League tegen Nederlandse clubs, allen tegen PSV: 2-0 in de groepsfase van 2006/07, 1-0 in de kwartfinales van 2006/07 en 3-1 in de groepsfase van 2008/09. FC Utrecht was de laatste Nederlandse club die speelde op Anfield. De Europa Leaguewedstrijd van 2010/11 eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

• Sadio Mané en Dušan Tadic staan vanavond weer tegenover elkaar. De twee aanvallers waren teamgenoten bij Southampton. Spelers die voor beide clubs hebben gespeeld zijn Luis Suárez, Jari Litmanen, Ryan Babel, Christian Poulsen en Jan Mølby.