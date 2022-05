Zij bezorgden Feyenoord een Europa Cup: ‘Als deze jongens finale winnen worden ze over 50 jaar nog gebeld’

ADO Den Haag zet FC Eindhoven eenvoudig opzij en blijft in de race voor promotie naar de eredivisie

ADO Den Haag staat in de finale van de play-offs. De Haagse ploeg boekte een eenvoudige 1-2 overwinning op FC Eindhoven, nadat het afgelopen dinsdag in Den Haag ook al van de Brabanders had gewonnen. Na een seizoen vol overnameperikelen en financiële zorgen lonkt nu promotie naar de eredivisie.

21 mei