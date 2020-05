Ziyech en Dest vallen in de prijzen bij Ajax, Varela vertrekt

Cambuur & De Graafschap ‘Nog altijd een onbegrijpe­lij­ke keuze van de KNVB, maar de knop moet om’

18:50 Drie woorden bleven gisteravond hangen bij Cambuur-directeur Ard de Graaf, na de uitspraak van de rechter in Utrecht: ,,De KNVB beslist.” Een dag later staan de volgende vier woorden centraal in Leeuwarden: ,,De knop moet om.”