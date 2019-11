Zó belangrijk zijn Bergwijn en Malen voor PSV

Toch geen topper tegen Ajax in Alkmaar, AZ woest: ‘Onbegrij­pe­lijk’

16:47 AZ kan toch niet terecht in het eigen stadion voor de topper tegen Ajax op 15 december. De club is hierover in conflict geraakt met de gemeente Alkmaar dat het stadion niet wil vrijgeven. Het is nog niet bekend waar de wedstrijd nu plaats moet gaan vinden.