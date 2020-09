Zo’n eerste helft op het EK en Nederland kan de koffers pakken

Door Maarten Wijffels



1. De minpunten van vrijdag tegen Polen, deed Oranje dat nu beter?

De blessuretijd van de eerste helft liep. Memphis Depay liet zich weer eens naar het middenveld zakken. Tegelijkertijd sprintte Quincy Promes juist naar voren in de ruimte die de spits van Oranje liet. Het was het moment voor Frenkie de Jong om Promes weg te sturen. Maar De Jong kon al niet meer passen, had voor de zoveelste keer de Italiaan Nicolo Barella in zijn nek. En zo ging het eigenlijk steeds. Tegen Polen lukte het Oranje vrijdag te weinig om diepte in het spel te krijgen. Tegen een nog veel betere tegenstander kwam het er nu helemaal niet van.