Zo wil Ajax in Portugal de basis leggen voor een nieuw succesjaar

Oranje sluit 2021 af als nummer 10 van de wereld

Het Nederlands elftal sluit het jaar 2021 af als nummer 10 van de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal staat op de mondiale ranking van december op dezelfde plaats als in november, toen Oranje een plek winst had geboekt en terugkeerde in de top 10. Eind vorig jaar nam Oranje de veertiende plek in.

23 december