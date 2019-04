Zo zien de laatste speelrondes eruit

Eriksen na ‘roller­coas­ter’: Ik dacht, ik ga mezelf afmaken

1:32 Christian Eriksen zag zijn droom om met Tottenham Hotspur tegen Ajax in de halve finale van de Champions League te spelen bijna in rook opgaan. Door een verkeerde pass van hem in de slotfase van de knotsgekke return tegen Manchester City (4-3) leek zijn ploeg uitgeschakeld. Het doelpunt van Raheem Sterling dat op zijn fout volgde, werd tot zijn vreugde door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.