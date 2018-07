Zoet al twaalf jaar bij PSV: Ik koester wat ik heb

,Ik ben hier vanaf mijn vijftiende en koester wat ik heb. PSV heeft goed laten zien dat ze mij graag willen houden", zei hij dinsdagavond in Uden.



De afgelopen weken had hij wat lichte fysieke klachten, maar Zoet lijkt precies op het goede moment fit. Gisteravond probeerde hij zijn ploeg scherp te krijgen op de momenten dat het even niet liep. ,,Het leek een beetje plichtmatig en we startten niet goed aan het begin van de tweede helft", zei hij over PSV-Olympiakos (4-0). ,,Toch hebben we ook weer veel dingen gezien die we willen in onze speelstijl. Er is een groep spelers die ervoor gaat zorgen dat de cultuur bewaakt wordt, in samenspraak met de trainer. Daar hoor ik ook bij."