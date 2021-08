Zonder opvallende namen regeert realisme bij Heracles Almelo

AftellenKomend weekeinde wordt er weer afgetrapt in de eredivisie.Hoe staan de clubs er aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen voor? In deze aflevering Heracles.

Hij zal het nooit zo uitbundig zeggen, maar eigenlijk is Heracles-trainer Frank Wormuth best tevreden over deze voorbereiding. Hij zag een paar jonge gasten aanhaken, was getuige van mooie gevechten op het middenveld tussen jongens als Lucas Schoofs en Orestis Kiomourtzoglou en hoopt dat vleugelaanvaller Bilal Basacikoglu de nieuwe parel in de aanval wordt.

Volledig scherm Nieuweling Bilal Basacikoglu. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Recordhouder

En natuurlijk was het wisselvallig, dat is het altijd. Heracles was ook deze zomer weer een van de recordhouders als het om het aantal oefenduels gaat. De ploeg speelde er meer dan tien en moest er eentje afzeggen wegens pijntjes en blessures. In het begin verloor het veel, maar sloot af met makkelijke zeges op RKC, de amateurs van HSC en PEC Zwolle.

Heracles is ook dit seizoen niet een ploeg vol opvallende en bekende namen. De selectie bestaat uit liefst achttien buitenlanders en twaalf Nederlanders. Rai Vloet is de meeste bekende speler, daarna komt Basacikoglu en ook doelman Janis Blaswich is inmiddels wel een bekend gezicht. Als altijd draait het om het collectief in Almelo. „Anders zijn we nergens”, is een vaste uitspraak van Wormuth, die al aan zijn vierde seizoen begint.

Pikante transfer

Terug naar Blaswich: hij wordt de nieuwe aanvoerder, al mist hij de eerste wedstrijd tegen PSV nog vanwege een spierblessure. De doelman volgt als captain Robin Pröpper op, die naar FC Twente is vertrokken. Dat was vanzelfsprekend een nogal pikante overgang, die bij Heracles zijn sporen heeft nagelaten. Pröpper was de steunpilaar, de rots in de branding en het altijd vriendelijke gezicht naar buiten toe. Nu is hij weg en speelt ook nog in het rood van de grote rivaal uit Enschede. De derby zal extra geladen zijn.

Dan nog even over de nieuwelingen van Heracles, naast Basacikoglu wordt er ook veel verwacht van buitenspeler Nikolai Laursen, die overkwam van FC Emmen. Sven Sonnenberg (Hansa Rostock) is vorige week gehaald voor de positie van Pröpper. Hij laat een goede indruk achter. Heracles wil net als altijd eindigen tussen plek 8 en 12. Dat is geen spannend doel, maar in Almelo noemen ze het realisme. Al hoopt Wormuth een keer op een minder wisselvallig seizoen.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Heracles. © DPG Media

Speler om op te letten Dat is toch weer Rai Vloet, de middenvelder die iedereen heeft verrast vorig seizoen. Maar dan moet hij wel blijven en daar doet de club alles aan. Er is interesse, maar de Almelose club houdt de prijs hoog. Ze hebben hem nodig en kunnen de beste vriend Memphis Depay ook volgend jaar verkopen.