Zoon van Mart Smeets topkandidaat om bij PEC Zwolle algemeen directeur te worden

Dit veranderde Louis van Gaal in zijn eerste week als bondscoach van Oranje

8 september Turkije was gisteravond de laatste tegenstander in de eerste interlandweek onder Louis van Gaal. Volgers van Oranje konden elke dag over zijn schouder meekijken hoe hij vorm geeft aan Oranje. Wat valt tot nu toe op? Een analyse in vier punten.