Zorgen bij KNVB: schrapt kabinet volle Kuip voor kraker van Oranje?

De KNVB begrijpt dat het stijgende aantal besmettingen in Nederland vraagt om nieuwe maatregelen en wacht de persconferentie van vrijdag dan ook in spanning af. Evenementen staan immers weer onder druk en de grote vraag is wat dit voor het voetbal betekent. Kan Oranje komende dinsdag tegen Noorwegen gewoon in een volle Kuip spelen?

Als het aan de voetbalbond ligt wel. ,,Wij beschikken over kundige en professionele wedstrijdorganisatie die altijd het coronatoegangsbewijs checken. Anders kom je er gewoon niet in’’, zo laat de KNVB weten. ,,We hebben volop meegewerkt aan de fieldlabs en daarna de pilots met coronatestbewijs. Hierdoor hebben we (wetenschappelijke) kennis en ervaring opgedaan die we ook met andere sectoren delen. Daarmee is het betaald voetbal onderdeel van de oplossing, niet het probleem.’’

Volledig scherm Bij de stadions worden QR-codes gecontroleerd. © ANP

Volgens de voetbalbond wordt dat onderschreven door de cijfers van het RIVM en de GGD. De honderden wedstrijden met publiek hebben niet geleid tot grote besmettingshaarden. ,,90% van de besmettingen vinden thuis, op het werk of op bezoek bij vrienden of familie plaats. Het is dus veiliger om een wedstrijd te bezoeken, dan thuis mensen te ontvangen.’’

Omdat supporters in het stadion in de buitenlucht moeten zitten en bij de ingang worden gecontroleerd, ziet de KNVB geen heil in het spelen van wedstrijden zonder publiek. ,,Eventuele beperkende maatregelen voor stadionbezoek zal weinig effect hebben op de besmettingscijfers. Het kan zelfs een negatief effect hebben omdat mensen elkaar thuis gaan opzoeken om voetbal te kijken zonder controles.’’