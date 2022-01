Zorgen om hartproblemen topsporters na coronabesmetting: ‘Waakzaamheid is geboden’

Dromen van bekerstunt: ‘Voor DVS’33 is dit de kortste weg naar Europees voetbal’

Voor Vitesse zal het een tussendoortje zijn, het TOTO KNVB Bekerduel van vanavond met DVS’33. Voor de amateurclub uit Ermelo is het misschien wel de meest historische wedstrijd uit de geschiedenis. ,,In februari zorgen we voor een volle Arena.”

18 januari