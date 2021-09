Zoveel tijd heeft Van Gaal voor perfectioneren Oranje voor WK in Qatar

AZ-speler Aboukhlal getuige van staats­greep: ‘Ik lag in bed toen ik schoten hoorde’

6 september Zakaria Aboukhlal was gisteren getuige van een heuse staatsgreep. De AZ-speler verbleef met de nationale ploeg van Marokko in Conakry, waar de president van Guinee werd afgezet. Aboukhlal moest samen met onder andere Souffian El Karouani (NEC) en ex-Feyenoorder Sofyan Amrabat snel spullen pakken om te vluchten. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Guinee was even niet belangrijk.