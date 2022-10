Zürich-fans lieten duel met PSV links liggen ‘uit protest tegen extreem politiegeweld in Nederland’

Voetbalpod­cast | ‘Meer Nederland­se clubs in buitenland­se handen over een paar jaar’

Het systeem van Van Gaal werkt niet voor alle clubs in de eredivisie, zo bleek bij Feyenoord-FC Twente. Een aantal Nederlandse clubs is al in buitenlandse handen, maar waarom? En juichen op het WK mag, maar wel met shirt aan. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

