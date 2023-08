Op de rug van een IJslander de regio rond

HEEZE/OIRSCHOT - Een stoet van zo’n 15 IJslandse paarden trok donderdag van Heeze naar Bergeijk via het Leenderbos. De paarden en hun ruiters zijn momenteel in Brabant vanwege het WK IJslandse paarden dat dinsdag van start gaat in Oirschot.