Geluksniveau inwoners Nederweert hoger dan landelijk gemiddelde

B&B's hebben weinig hinder van de natte zomerweek: 'Op vakantie probeer je er toch wat van te maken’

EINDHOVEN - De regen komt al dagenlang met bakken tegelijk uit de hemel en het einde lijkt nog niet in zicht, maar eigenaren van campings en bed and breakfasts hebben weinig te klagen, zeggen ze. ,,Het is wat het is. Het weer heb je toch niet in de hand.”