Ramkraak op juwelier Herman Geurts, voor de derde keer al slachtof­fer: ‘Ik ben niet van plan te wijken’

SOMEREN - De schrik zit er de ochtend na de ramkraak bij juwelier Herman Geurts in Someren nog flink in. Klanten en winkeliers reageren geschokt op de overval in de nacht van woensdag op donderdag. Zelf houdt hij de moed erin: ‘Criminelen bepalen niet wanneer ik de handdoek gooi.’