GEMERT/DEURNE - Hoe mooi de natuur is in Geopark Peelhorst en Maasvallei in oprichting, is te zien tijdens de nieuwe, veertig kilometer lange fietstocht Verheven Peel, door een belangrijk deel van de Peel in Deurne.