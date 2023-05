Kans op zo goed als helder in Nederweert vanochtend

Dierenrijk-ijs­beer Elva naar Duitsland verhuisd; moeder Frimas mag weer zwanger worden

MIERLO - Er is bij Dierenrijk in Mierlo mogelijk een wisseling van de wacht aanstaande op ijsberengebied. Vorige week is ijsbeerdochter Elva (4,5 jaar) verhuisd naar een dierentuin in Duitsland. IJsbeermoeder Frimas heeft daarmee de handen vrij voor gezinsuitbreiding.