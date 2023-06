Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in Nederweert en omstreken gedaald

Geert Wilders naar Maarheeze

MAARHEEZE - PVV-leider Geert Wilders komt zaterdag 24 juni naar Maarheeze. Hij is om 15.00 uur op de Smits van Oijenlaan in het winkelgebied van Maarheeze. Reden van het bezoek is de asielproblematiek in het dorp.