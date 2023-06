Nederweert: 47,8% van alle huizen heeft nog geen energielabel

Fietser (64) uit Deurne overleden na ongeval op weg naar Griendts­veen

DEURNE - Een 64-jarige inwoner uit Deurne is zondag in het ziekenhuis overleden nadat hij zondagochtend zwaargewond raakte bij een aanrijding met een auto. Het ongeval vond plaats op de Griendtsveenseweg in Deurne.