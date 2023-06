Nederweert doet meer dan twintig keer aangifte van fietsendiefstal

Bierdoppen­fes­ti­val in Someren mikt op record aan bierdoppen voor Kika

SOMEREN - Karel De Lau is voorzitter van het jaarlijks Bierdoppenfestival in Someren. Spaarders uit de hele omgeving en ook nog daarbuiten komen de doppen inleveren, vertelt hij. ,,Ze komen met aanhangers vol , maar ook met een boterhamzakje of een halve of hele vuilniszak. De meeste spaarders willen hun naam niet zeggen of alleen maar de voornaam.”