Nederweert zoekt nieuwe leerkrachten: aantal basisscholieren stijgt sneller dan aantal inwoners

Rechtbank legt uit waarom militair die fietser doodreed in Weert was vrijgela­ten voor strafzaak

De rechtbank in Arnhem heeft een extra verklaring gepubliceerd over waarom een militair die wordt verdacht van mishandeling en gijzeling werd vrijgelaten in afwachting van zijn strafzaak. ‘In Nederland geldt het uitgangspunt dat een verdachte zijn strafzaak in vrijheid mag afwachten’, schrijft de rechtbank. Vrijdag werd bekend dat de militair opnieuw is opgepakt.