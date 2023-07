Politie houdt drie personen aan na achtervolging

Champignon­kwe­ker in Lierop bankroet en dat is niet de laatste vreest LTO; importhef­fing VS pijnigt sector

LIEROP/EINDHOVEN - De champignons gingen in blik of glas, kleintjes uit één stuk of in schijfjes. Maar nu is kweker Bercvenne in Lierop op de fles. LTO vreest dat meer champignonkwekers gaan omvallen. Want in de VS zijn 'onze champignons’ door boetes peperduur.