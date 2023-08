In­dië-herdenking over onuitwisba­re herinnerin­gen van een mensenle­ven geleden: ‘Ik sta hier om mijn papa en mama te eren’

GELDROP - Nooit meer zou hij angst zien zo groot als toen. Nooit meer zo’n paniek. Maar ook nooit meer zo’n intense vreugde en zo veel opoffering. Het waren grote emoties voor het kleine jongetje dat Peter Rufi toen was. Nu is de Geldroppenaar 84 en tijdens de Indië-herdenking in Geldrop deelde hij zijn onvergetelijke, levensbepalende herinneringen uit de tijd van ‘onder de Jap’.