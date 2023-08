‘Ernstige overlast’ van asielzoe­kers in Maarheeze: bankjes weg en camera’s in winkelge­bied

MAARHEEZE - De gemeente Cranendonck haalt volgende week bankjes weg in het centrum van Maarheeze en plaatst tijdelijk camera’s in het winkelgebied van het dorp. De maatregel moet de veiligheid vergroten. De gemeente spreekt van ‘aanhoudende en ernstige overlast van asielzoekers’ in het centrum.