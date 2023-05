Vanochtend kans op helder in Nederweert

Na zeven jaar renoveren is Mariaoord weer bij de tijd, ingezegend en wel

OMMEL - Niet alleen qua uiterlijk heeft processiepark en rijksmonument Mariaoord in Ommel een grondige opknapbeurt ondergaan, inhoudelijk wil de stichting die het park beheert ook de breedte in en een heus ‘Vredespark’ worden. Zondag zegende bisschop Gerard de Korte het opgeknapte park in.