Afvalverwerkingsbedrijf in Nieuwegein ontruimd na ontvangst flesje met explosieve vloeistof

Na spookkel­der opnieuw bijzondere ontdekking bij restaura­tie Utrechtse werven

Bij het restaureren van de werven en werfkelders in Utrecht is opnieuw een bijzondere ontdekking gedaan. Bij Magazijn de Zon, op de hoek van de Oudegracht, Stadhuisbrug en de Choorstraat, is een kelder aangetroffen die vermoedelijk dateert uit de 14e eeuw.