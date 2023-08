Als de vriend van R. (22) hoort dat ze longkanker heeft, zet hij zijn studie stop - maar dan ontdekt hij de waarheid

Column Mirjam wil niet, consta­teert Jerry, ‘maar zelfs Prof. Dr. Ir. Akkermans zou bedanken voor deze kamikaze­par­tij’

Het vrolijkste nieuws van de afgelopen dagen was de mededeling van de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk dat zij bij de parlementsverkiezingen niet beschikbaar is als lijsttrekker van het CDA. Vooralsnog geldt dat voor álle christendemocraten, want voor zover ik weet heeft zich nog niet één kandidaat gemeld.