Bestuurder heeft net twee dagen z'n rijbewijs en trapt het gas maar eens lekker in

Eerste steiger van de lantaarn van de Domtoren weg: 'gepassio­neer­de' restaura­teurs lopen voor op schema

De eerste paar steigers van de Domtoren zijn weggehaald en daarmee is de grote liefde van iedere Utrechter bijna weer in zicht. In oktober zullen alle steigers van de lantaarn (het bovenste deel van de toren) verdwijnen. Projectleider Ralph Backer staat te trappelen om de metalen buizen weg te halen.