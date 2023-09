Een vermist kind of een overval in de buurt: Burgernet krijgt app met veel meer mogelijkhe­den

Burgernet stopt. Althans, in de huidige vorm: na een verdachte situatie of vermissing in de buurt komt er geen belletje, sms, mail of tweet meer. Vanaf morgen (vrijdag) werkt alles anders. En dat juicht Burgernetter van het eerste uur Ron zeer toe. ‘Daar doe je het voor.’