Bouw 85 woningen op Altrecht-locatie in Nieuwegein stap dichterbij

column Op vakantie in het bloedhete Grieken­land kan Marieke helemaal niks, maar dat doet haar goed

Ooit zwoer mijn man mij nooit meer te vergezellen voor een zomervakantie naar Griekenland: te heet. Maar toen ik hem in januari op een paar betaalbare vliegtickets naar een mooi Grieks eilandje wees, met de woorden ‘in Limburg was het vorig jaar ook 37 graden en daar was geen zee’, ging hij overstag.