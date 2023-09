Dieren op kinderboerderij zijn moddervet, maar hoe krijg je een zwaar dier weer op gezond gewicht?

Waar is Hunter? ‘Mocht je deze man voorbij zien drijven, laat het me even weten’

Waar is Hunter? Die vraag houdt de Utrechtse kunstenares Else Ringnalda bezig sinds Hunter maandag in Spaans Baskenland werd verzwolgen door een woest kolkende stroom regenwater. ,,Hij ging kopje onder, maar kwam toch ook weer boven. Wie weet, waar hij straks aanspoelt? Misschien wel in Nederland.’’