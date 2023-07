Doorslagsluis in Nieuwegein gerenoveerd: tegen verzilting en meer water kan worden aangevoerd

Honderden bakjes snus gevonden in auto en woning in Nieuwegein: mogelijk voor handel

De politie heeft een flinke hoeveelheid snus in beslag genomen op woensdag 28 juni in Nieuwegein. Nadat de politie een 23-jarige man in een auto aanhield, vonden zij daar tientallen bakjes snus. Daarna is er bij een woning van een 21-jarige man uit Nieuwegein nog eens honderden bakjes nicotinezakjes gevonden. De snus wordt waarschijnlijk doorverkocht, aan onder anderen minderjarigen.