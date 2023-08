Groentezaak in Vianen stopt na 86 jaar: Kees en zus Anneke nemen met pijn in het hart afscheid

Per direct gesloten Napoleon­brug in Vianen weer open, construc­tie blijkt toch veilig

De woensdag in allerijl afgesloten brug Pont Napoleon in Vianen is weer opengesteld voor alle verkeer, behalve vrachtwagens. Er zitten weliswaar scheurtjes in de constructie van de brug, maar volgens de gemeente Vijfheerenlanden is de brug wel veilig.