In Nieuwegein overwegend bewolkt weer vanochtend

Column Hier in Utrecht leef je veel minder lang, maar geld voor een gezondere leefruimte komt er niet

Hoelang en in welke gezondheid je in Utrecht leeft hangt af van de wijk waarin je woont. Wie in Utrecht wordt geboren, leeft daarna gemiddeld nog zo’n 81,4 jaar. Maar de verschillen zijn groot. Zo leven inwoners in Noordoost, net aan de andere kant van het spoor, gemiddeld vijf jaar langer dan inwoners van Overvecht.