Jankt jouw hond als je weggaat? Of bijt hij pantoffels kapot? Dan is meedoen aan dit onderzoek een optie

Utrecht in 1894 Augustus in Utrecht doods? Volgens deze dominee wel: ‘Geen stad zo flauw en mat in de zomer als Utrecht’

‘Marmotten slapen in den winter en Utrecht slaapt in den zomer’: zo omschreef de bekende dominee en kroniekschrijver Andries Bronsveld in 1894 de augustusmaand in Utrecht. Hij sprak van een ‘doffen, doodschen indruk’.