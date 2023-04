Man belandt met auto in sloot in Nieuwegein, twee omstanders schieten te hulp en springen in water

Vragen omtrent verduurza­men? Provincie geeft je het antwoord met een nieuw service­punt

Niks staat een klimaatneutraal Utrecht nog in de weg, want sinds deze week kan iedereen met vragen over duurzame warmte en elektriciteit bij een servicepunt terecht. Het zogeheten Servicepunt Energie helpt bewoners en organisaties op weg om hun leven duurzamer en klimaatneutraal in te richten.