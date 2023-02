Nieuwegeinse putdekseldief (25) krijgt straf, gemeente baalt van bendes die voor een grijpstuiver toeslaan

Toen en nu Mopperend keek Wijk C toe hoe ‘Hoog Sjagarijne’ naderde, maar dit café werd op het nippertje gered

Het lijkt gedaan met ‘de Utrechtse Jordaan’ in 1980. De sloopkogel heeft al flink huisgehouden in de roemruchte volksbuurt en de bouwers staan te popelen om ook dit laatste restje Wijk C weg te ruimen voor glimmende kantoren en luxe warenhuizen.

