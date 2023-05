Olie aangetroffen op water in Nieuwegein: ‘Ligt als een filmlaag op het water’

Verdachten van 22 plofkraken opgepakt: mogelijk vijftien jaar celstraf boven het hoofd

De politie heeft dinsdagochtend bij invallen in negen woningen in Amsterdam, Helmond en Utrecht vijf mensen opgepakt. Dat gebeurde in samenwerking met de Duitse politie en justitie. De vijf worden verdacht van betrokkenheid bij een groot aantal plofkraken in Duitsland, maakte het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) dinsdag bekend.