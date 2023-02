Opnieuw tbs-verlenging voor man die Sybine Jansons (13) doodde: ‘Uitzicht op vorm van vrijheid is er niet’

Na 24 jaar nog geen perspec­tief voor moordenaar van Sybine Jansons? Justitie eist verlenging tbs

De moordenaar van Sybine Jansons mag niet terugkeren in de maatschappij. Nieuwegeiner Martin C. moet de komende jaren op zijn nieuwe afdeling blijven: die voor langdurig verblijf in een tbs-kliniek. Dat eist het Openbaar Ministerie. Zijn advocaat denkt er heel anders over: ,,Het is tijd voor perspectief.”