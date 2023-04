Portaal koopt wooncomplex in Nieuwegein en voert sociale huur in voor nieuwe bewoners

Student Pim (22) wint zaak tegen gemeente Utrecht: studenten ten onrechte uitgeslo­ten van energietoe­slag

Utrechtse studenten hebben ten onrechte geen energietoeslag gekregen. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald in een zaak die door de Utrechtse student Pim van Achthoven (22) was aangespannen. Hij is dolblij met de uitspraak.