Regenbuien, maar soms ook zon in Nieuwegein vandaag

Jongeren beroofd van telefoons en tassen in Park Oog in Al

Drie jongeren zijn afgelopen zaterdag in Park Oog in Al beroofd van hun telefoon en tas. Rond 23.00 uur werden ze overvallen door een drietal. De politie roept mensen op die op zaterdagavond in dit Utrechtse stadspark zijn geweest en iets hebben gezien.