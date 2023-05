Schippersinternaat Nieuwegein sluit definitief de deuren: ‘Veel pijn bij ouders en medewerkers’

Honderden bomen Amelis­weerd nog niet gered: ‘Wij doen ons uiterste best’

De strijd tegen de verbreding van de A27 bij Utrecht is nog niet gestreden. Die waarschuwing gaf verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) donderdagmiddag af aan de gemeenteraad. ,,We doen ons uiterste best, maar het is uiteindelijk aan het Rijk.’’