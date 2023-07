Stralend zonnig weer in Nieuwegein vandaag

24/7 toezicht bij brandge­vaar­lij­ke studenten­flat op Uithof: hoe gaan de bewoners daarmee om?

,,Kennelijk woon ik in een pand waar het niet veilig is.” Studenten reageren verbaasd op het nieuws dat hun flat aan de Cambridgelaan brandgevaarlijk is. Minstens zo onthutst is pandeigenaar SSH. Een permanent aanwezige toezichthouder en een watermistsysteem moeten bewoners op korte termijn beschermen. Kun je er nog met een gerust hart een kaarsje aansteken?