Waar blijven die flexwonin­gen die woningnood moeten verzachten? Er is vertraging en dat komt hierdoor

De woningnood in Utrecht is hoog en de stad zet daarom fors in op vele honderden flexwoningen: tijdelijke huizen die snel gebouwd kunnen worden. Maar de plannen lopen flinke vertraging op. Hoe komt dit en wanneer wordt er dan wél gebouwd?