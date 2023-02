Tochten asielboot in Nieuwegein bijna weer hervat, maar waar moeten de 92 asielzoekers naartoe?

Nog een paar weken en dan hervat de MS Princess haar vaartochten over de Europese rivieren. De 92 asielzoekers die tijdelijk aan boord van het cruiseschip in Nieuwegein zijn ondergebracht, worden per 1 maart elders in de provincie Utrecht opgevangen. Waar is nog niet bekend.