Verplaatsing St. Antonius biedt juist voordelen, zegt minister: minder verplaatsingen, meer efficiëntie

Zorgeconoom Xander Koolman stelde in deze krant dat verplaatsing kan leiden tot duurdere zorg en slechtere communicatie tussen zorgmedewerkers. CDA-Kamerlid Van den Berg wil van de minister onder andere weten of die verplaatsing tot ‘uitholling’ van de zorg in de regio leidt. De verhuizing vanuit Nieuwegein naar Leidsche Rijn moet na 2035 plaatsvinden.

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat de organisatiestructuur van het St. Antonius niet verandert. De medische teams blijven hetzelfde. Maar grotere teams kunnen leiden tot miscommunicatie en meer onafhankelijke ‘eilandjes', luidt de kritiek.

Efficiënter

,,Zij zullen alleen efficiënter samenwerken op één locatie in plaats van verdeeld over twee locaties”, stelt de minister: ,,Bovendien zijn er ook minder verplaatsingen van materiaal en patiënten nodig. Daarbij zijn er ook voordelen van de samenvoeging. Er kunnen meer patiënten behandeld worden doordat operaties en behandelingen efficiënter ingepland worden. Ook is geen dubbele bezetting van personeel meer nodig.”

Kuipers vindt niet dat er bij de verplaatsing sprake is van uitholling van de zorg in de regio. Van den Berg vergelijkt het met de fusie in 2016 van het Hofpoort Ziekenhuis met het St. Antonius Ziekenhuis. Toen verdween bijvoorbeeld de spoedzorg uit Woerden. ,,Bij de keuze om de meer complexe zorg en de huisartsenpost te concentreren in Leidsche Rijn stond de kwaliteit van zorg voorop”, reageert Kuipers op de vraag van CDA-Kamerlid Van den Berg.

